Гайдай розповів, де на Луганщині буде основний бій за область

Ворог втік із Кремінної, однак радіти ще рано

Росіяни повністю залишили Кремінну на Луганщині, але ЗСУ ще не зайшли в місто. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адмінстрації Сергій Гайдай.

Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Основний удар буде саме там, вважає Гайдай.

«Спостерігаємо за ситуацією в Лимані, звільнення якого є ключовим для нашої області, навколо міста досі тривають бої. Дещо схожа ситуація у Старобільську. А от у Сватовому, рашисти спочатку втекли, але за деякий час повернулися», – йдеться в повідомленні.

Гайдай наголосив, що наразі на окупованих територіях спостерігається дефіцит палива через масштабну втечу окупантів та колаборантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти тікають з Луганська. Гайдай очікує новин з поки окупованих Сватового, Кремінної та Рубіжного найближчим часом.

Напередодні українські захисники встановили український прапор у селі Куземівка Сватівського району Луганської області.

Пред цим російські загарбники в окупованому Сватовому Луганської області налякалися наступу ЗСУ і в паніці зібрали речі та втекли.