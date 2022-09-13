Окупанти втекли з Кремінної на Луганщині – Гайдай

Через масштабну втечу окупантів та колаборантів на окупованих територіях дефіцит палива

ЗСУ ще не зайшли у населений пункт

Російські окупанти залишили місто Кремінна Луганської області, але ЗСУ ще не зайшли у населений пункт. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Основний удар буде саме там. На сьогодні Кремінна повністю пуста – росармія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани», – розповів очільник Луганської ОВА.

За словами Сергія Гайдая, українські партизани підняли там синьо-жовтий прапор, проте ЗСУ ще не зайшли у цей населений пункт. Прапор висить вже третій день і його ніхто не знімає.

Гайдай додав, що схожа ситуація також у Старобільську. «А от у Сватовому, рашисти спочатку втекли, але за деякий час повернулися» – зауважив Гайдай.

Крім того, через масштабну втечу окупантів та колаборантів на окупованих територіях дефіцит палива.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.