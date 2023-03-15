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Готував теракти проти льотчиків та спецпризначенців: СБУ затримала російського агента (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Готував теракти проти льотчиків та спецпризначенців: СБУ затримала російського агента (фото)
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації
фото: пресслужба СБУ

Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців

Контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента у ході масштабної спецоперації у Харкові. Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру, повідомляє пресслужба відомства.

Для цього він стежив за українськими захисниками – намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях.

У «зоні особливої уваги» ворожого агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки.

Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів.

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Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації.  Водночас, поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П.

Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території РФ.

Крім стеження за українськими захисниками зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Для комунікації з ФСБ їхній агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили:

  • мобільний телефон із доказами листування зі співробітником ФСБ;
  • російський паспорт;
  • довідку про перебування на обліку в колишньому генконсульстві РФ у м. Харків.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування.

Раніше повідомлялося, що кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність пропагандиста, який поширював через Інтернет заклики до порушення територіальної цілісності та недоторканості нашої держави. Зловмисником виявився громадянин Росії, який тривалий час проживає на Львівщині. 

Теги: Харків телефон паспорт інтернет військові розслідування державна зрада ворог зрада СБУ

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