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Закликав до змін держкордону. На Львівщині викрито ворожого інтернет-агітатора

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закликав до змін держкордону. На Львівщині викрито ворожого інтернет-агітатора
СБУ

Чоловік публічно виправдовував злочини РФ, підтримував пропагандистські наративи країни-агресора та закликав до зміни меж території України

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність пропагандиста, який поширював через Інтернет заклики до порушення територіальної цілісності та недоторканості нашої держави. Зловмисником виявився громадянин Росії, який тривалий час проживає на Львівщині. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«З початком повномасштабного вторгнення він активізував свою діяльність та розповсюджував антиукраїнські матеріали через власний профіль у соцмережах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік публічно виправдовував злочини РФ, підтримував пропагандистські наративи країни-агресора та закликав до зміни меж території України. Також, поширював дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території нашої держави та пропагував наратив ворога, що Маріуполь – «російське місто», яке має перебувати в складі Росії.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч.2 ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала колаборанта, що транслював російські телеканали.

Теги: СБУ росія війна Львівщина

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