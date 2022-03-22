Резніков закликав жителів ОРДЛО у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації

Останніми днями українська армія все частіше бере в полон людей, яких російські окупанти насильно мобілізували та кинули у бій

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та закликав не ставати співучасниками нелюдських злочинів російських окупантів. Про це він написав у Facebook.

«Жителям Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст нашого Донбасу. Звертаюся до мешканців тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей.

Кремль розв'язав повномасштабну війну, прикриваючись словами, що «вас треба захистити». Ви краще за мене знаєте, чим насправді обернувся цей «захист». Не тільки для України загалом – а й для вас. Для ваших близьких та сусідів. Ви краще за мене знаєте, що за три тижні ескалації у ваших містах уже сотні вбитих. Звичайних людей. Яких забрали із заводів та шахт, вручили автомат та кинули під кулі», – йдеться у повідомленні.

Останніми днями українська армія все частіше бере в полон людей, яких російські окупанти насильно мобілізували та кинули у бій як гарматне м'ясо. Масштаби насильницької мобілізації збільшуються.

Резніков наголошує: мобілізовані з ОРДЛО не входять до статистики втрат російської армії, бо для Москви вони лише видатковий матеріал. Незабаром кількість убитих мешканців ОРДЛО піде на тисячі.

Триває 27-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Суттєвих змін в положенні та характері дій сил оборони протягом останньої доби не відбулося. Збройні сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі, та досягли успіху на окремих напрямках.