Ігнорування висновків Венеційської комісії щодо закону про олігархів матиме негативні наслідки – політологиня

Світлана Кушнір вважає, що найоптимальнішим варіантом для України було би дочекатися висновків Венеційської комісії

Проєкт закону досі не підписано через правову колізію

Верховній Раді потрібно дочекатися висновків Венеційської комісії щодо скандального законопроекту про олігархів. Про це заявила політологиня Світлана Кушнір у ефірі телеканалу «Україна 24».

«Якщо зараз ми не дочекаємося висновку Венеціанки і приймемо цей закон, буде він підписаний, тоді європейські партнери скажуть нам: так ви ж самі хотіли гармонізувати законодавство, чому ж ви не чекаєте наших висновків? Тому що тут таке ще і в політичному розрізі питання, надзвичайно крихке поле, по якому зараз іде парламент», – заявила Кушнір.

Вона зазначила, що найоптимальнішим варіантом для України було би дочекатися висновків Венеційської комісії і прийняти законопроект з урахування її рекомендацій.

«Я би зараз все-таки відтермінувала з цим законопроектом цю всю катавасію і почекала грудня, коли буде Венеціанська комісія розглядати законопроект, відповідності європейським стандартам і засадам демократії того, що там написано», – додала політологиня.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії. Проєкт закону досі не підписано через правову колізію.

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