Соратник Зеленського: Монобільшість міцніша, ніж півтора року тому

Гетьманцев: «Звільнившись від деяких членів фракції, ми прийшли до стану осені 2019 року»

Із виходом деяких депутатів із фракції «Слуга народу», монобільшість лише стала міцнішою і готова з легкістю приймати дербюджет. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Зараз монобільшість точно стабільніша, ніж рік–півтора тому. Звільнившись від деяких членів фракції, ми прийшли до стану осені 2019 року», – переконує нардеп.

Гетманцев також прогнозує легке ухвалення бюджету держави на 2022 рік. «Я не думаю, що будуть катастрофічні проблеми з прийняттям бюджету. Я думаю, що обговорення будуть, і все піде в такому ж режимі, як минулого року. Не думаю, що ми затягнемо. Будь-який бюджетний процес напружений, але, як бачите, моноліт у фракції у нас є, це помітно хоча б з того голосування, яке ви вже згадували», – наголосив політик.

Також нардеп заявив, що використання офшорів та виплати зарплат у конвертах формально не порушують закону. Тому немає підстав дорікати президенту Володимиру Зеленському.

Депутати Верховної Ради 20 жовтняприйняли держбюджет-2022 за основу. Напередодні прийняття документу у першому читанні перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що із понад трьох тисяч поправок нардепи врахували лише декілька.

Розгляд у другому читанні має завершитися не пізніше 20 листопада.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.