Разумков заявив, що якби за його відставку було таємне голосування, результат «був би іншим»

Разумков вважає, що якби за його відставку було таємне голосування, результат «був би іншим»

У деяких народних депутатів від Слуги народу «були великі проблеми під час того, як Разумкова відправляли у відставку»

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що, якби за його відставку голосували в таємному режимі, результат «був би іншим». Свою думку він висловив в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами нардепа, у деяких народних депутатів від Слуги народу «були великі проблеми під час того, як його відправляли у відставку».

«[Артем] Дмитрук прямо казав, що його викликали до Офісу президента і переконували голосувати… Я жодного народного депутата не запросив до себе і не просив – не голосуйте. Якби було таємне голосування за мою відставку, ми побачили б зовсім інший результат. Він би не сподобався в тих кабінетах, до яких запрошували народних депутатів», – стверджує Разумков.

Нагадаємо, колишній спікер Дмитро Разумков розповів, як формуватиме в парламенті депутатську групу, в яку, зокрема, увійде частина депутатів, яка не голосувала за його відставку, та ті, хто буде виключений із фракцій через певні чинники.

Також, на питання журналістів, скільки людей у Верховній Раді готові піти за ексспікером, Разумков відповів, що їх набагато більше, аніж 20 нардепів.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука. Також він анонсував, що робитиме після своєї відставки.

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