Разумков заявив, що якби за його відставку було таємне голосування, результат «був би іншим»
У деяких народних депутатів від Слуги народу «були великі проблеми під час того, як Разумкова відправляли у відставку»
За словами нардепа, у деяких народних депутатів від Слуги народу «були великі проблеми під час того, як його відправляли у відставку».
«[Артем] Дмитрук прямо казав, що його викликали до Офісу президента і переконували голосувати… Я жодного народного депутата не запросив до себе і не просив – не голосуйте. Якби було таємне голосування за мою відставку, ми побачили б зовсім інший результат. Він би не сподобався в тих кабінетах, до яких запрошували народних депутатів», – стверджує Разумков.
Нагадаємо, колишній спікер Дмитро Разумков розповів, як формуватиме в парламенті депутатську групу, в яку, зокрема, увійде частина депутатів, яка не голосувала за його відставку, та ті, хто буде виключений із фракцій через певні чинники.
Також, на питання журналістів, скільки людей у Верховній Раді готові піти за ексспікером, Разумков відповів, що їх набагато більше, аніж 20 нардепів.
Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.
До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».
Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука. Також він анонсував, що робитиме після своєї відставки.