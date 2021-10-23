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    Кулеба назвав умову, за якої Україна і Росія могли б мати добросусідські відносини

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    &laquo;Я переконаний, що ми могли б мати добросусідські відносини з Росією&raquo; &ndash; Кулеба - Кулеба назвав умову, за якої Україна і Росія могли б мати добросусідські відносини

    «Я переконаний, що ми могли б мати добросусідські відносини з Росією» – Кулеба

    Фото пресслужби форуму Україна 30

    Агресивні дії Москви знищили перспективу добросусідських відносин між російськими та українськими народами

    Для цього Москві потрібно визнати, що росіяни і українці – це окремі нації, які живуть в суверенних державах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.

    «Я переконаний, що ми могли б мати добросусідські відносини з Росією. Але це вимагає від росіян визнати реальність, що росіяни і українці – це дві окремі, вільні нації, які живуть у своїх власних суверенних державах, самостійно вирішуючи свою долю, в тому числі вибір моделі розвитку і союзів», – сказав Кулеба в інтерв’ю директору Польського Інституту міжнародних відносин (PISM) Славомиру Дембському.

    За його словами, Росія не хоче цього визнавати і тому в 2014 році напала на Україну. В результаті загинули тисячі українців, а частина території країни виявилася окупована РФ. Такі дії Москви знищили перспективу добросусідських відносин між російськими та українськими народами.

    Кулеба згадав тезу президента РФ Володимира Путіна про те, що українці і росіяни – «одна нація». За словами міністра, ця заява російського лідера не відповідає дійсності і є лише імперською фантасмагорією Кремля.

    «Ви правильно помітили, що це націоналістична концепція XIX століття», – додав Кулеба звертаючись до Дембського.

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    Теги: МЗС ЄС Росія українці Україна Дмитро Кулеба
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    Кулеба назвав умову, за якої Україна і Росія могли б мати добросусідські відносини