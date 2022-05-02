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    Події в Україні

    Розвідка Британії повідомила про нові втрати російської армії

    Розвідка Британії повідомила про нові втрати російської армії
    фото: Міноборони

    Росії знадобляться роки, щоб відновити свій військовий потенціал.

    Окупанти задіяли у війні проти України вже 65% усієї її наземної бойової чисельності. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії посилаючись на дані розвідки.

    «На початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності. Імовірно, що понад чверть цих частин у цей час виведено з ладу», – йдеться у повідомленні.

    Дані британської розвідки

    Дані британської розвідки

    Також у британській розвідці повідомляють, що Росії знадобляться роки, щоб відновити свій військовий потенціал.

    «Деякі з найелітніших частин Росії, у тому числі Повітряно-десантні війська, постраждали від найвищих показників виснаження. Росії, мабуть, знадобляться роки, щоб відтворити ці сили», – зазначається у повідомленні.

    Раніше британська розвідка озвучила з якими проблемами зіштовхнувся російський агресор.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Розвідка Британії повідомила про нові втрати російської армії