Розвідка Британії повідомила про нові втрати російської армії

Росії знадобляться роки, щоб відновити свій військовий потенціал.

Окупанти задіяли у війні проти України вже 65% усієї її наземної бойової чисельності. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії посилаючись на дані розвідки.

«На початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності. Імовірно, що понад чверть цих частин у цей час виведено з ладу», – йдеться у повідомленні.

Дані британської розвідки

Також у британській розвідці повідомляють, що Росії знадобляться роки, щоб відновити свій військовий потенціал.

«Деякі з найелітніших частин Росії, у тому числі Повітряно-десантні війська, постраждали від найвищих показників виснаження. Росії, мабуть, знадобляться роки, щоб відтворити ці сили», – зазначається у повідомленні.

Раніше британська розвідка озвучила з якими проблемами зіштовхнувся російський агресор.