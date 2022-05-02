Наслідки війни в Україні можна порівняти з наслідками світової війни – USAID

Пауер сказала, що наслідки війни поширюються не лише на Київ, а й на всю Європу

Глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер заявила, що наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни, повідомляє «Голос Америки».

В інтерв'ю Джорджу Стефанопулосу на телеканалі ABC Пауер сказала, що наслідки війни поширюються не лише на Київ, а й на всю Європу: зокрема у низці країн зросли ціни на продовольство.

Пауер констатувала, що саме війна, а не санкції призводять до зростання цін на продовольство, хоча Росія може затверджувати протилежне.

«Росія намагається казати, що це санкції викликають високі ціни на продовольство. Це зовсім не так. Це викликано безпричинним вторгненням Росії в Україну та її небажанням зараз сісти за стіл переговорів та піти з України», – наводить видання The Hill слова глави Агентства США з міжнародного розвитку.

Саманта Пауер повідомила, що USAID запросило «істотного збільшення гуманітарної допомоги», і наголосила на необхідності фінансової підтримки з боку Конгресу.

Нагадаємо, вторгнення РФ підірвало українське сільськогосподарське виробництво: урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ. Такі дані британської розвідки.

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