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    Події в Україні

    Перша леді США летить до Європи заради зустрічі з українськими біженцями

    Перша леді США летить до Європи заради зустрічі з українськими біженцями
    фото: whitehouse.gov

    Візит Джилл Байден запланований на 5 травня

    Перша леді США Джілл Байден прибуде в Україну для зустрічі з біженцями. Про це пише The New York Times.

    Візит Джилл Байден запланований на 5 травня.

    «Перша леді США Джілл Байден вирушить до Словаччини та Румунії, щоб зустрітися з українськими біженцями. Вилетіти із Вашингтона вона планує у четвер, 5 травня.

    Джилл Байден, зокрема, проведе День матері (8 травня) у Словаччині у місті Кошице та селі Вишні Німецьке разом з українськими матерями та дітьми», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі прибула до Львова та поспілкувалася з українськими біженцями. Також слідом за голлівудською зіркою Анджеліною Джолі в Україну приїхав відомий британський актор Ієн Маккеллен.

    Теги: росія окупанти Джозеф Байден війна Україна окупація #stoprussia
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    Перша леді США летить до Європи заради зустрічі з українськими біженцями