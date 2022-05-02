Перша леді США летить до Європи заради зустрічі з українськими біженцями

Візит Джилл Байден запланований на 5 травня

Перша леді США Джілл Байден прибуде в Україну для зустрічі з біженцями. Про це пише The New York Times.

Візит Джилл Байден запланований на 5 травня.

«Перша леді США Джілл Байден вирушить до Словаччини та Румунії, щоб зустрітися з українськими біженцями. Вилетіти із Вашингтона вона планує у четвер, 5 травня.

Джилл Байден, зокрема, проведе День матері (8 травня) у Словаччині у місті Кошице та селі Вишні Німецьке разом з українськими матерями та дітьми», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі прибула до Львова та поспілкувалася з українськими біженцями. Також слідом за голлівудською зіркою Анджеліною Джолі в Україну приїхав відомий британський актор Ієн Маккеллен.