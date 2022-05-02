Росія погрожує Британії ядерним ударом: «маленький остров погрузим в пучину» (відео)

Пропагандист Дмитро Кисельов пригрозив прем'єру Британії Борису Джонсону, що російська ракета знищить його країну

Росія прямо почала погрожувати Великій Британії, яка з першого дня війни допомагає Україні, знищенням. Гендиректор агентства «Росія сьогодні» та телеведучий Дмитро Кисельов в ефірі програми «Вєсти тижня» на пропагандистському каналі «Росія 1» сказав, що Велика Британія настільки мала, що однієї російської ракети «Сармат» достатньо, аби втопити острів раз і назавжди.

«Все уже підраховано. Це всього лише один пуск, Борисе (прем’єр Британії Борис Джонсон, – ред.), а Англії не буде раз і назавжди. Навіщо загравати?», – сказав він.

Крім того, знищити королівство, за словами Кисельова, можна і за допомогою «занурення Британії у морську пучину в російський підводний робот-безпілотник «Посейдон».

«Вибух цієї термоядерної торпеди біля берегів Британії підніме гігантську хвилю заввишки до 500 метрів. Такий водяний шквал є ще й носієм екстремальних доз радіації», – повідомив Кисельов у телеефірі.

На ілюстраціях в «Вєстях тижня» були показані дії ракет і територія Великої Британії, що зникає.

Раніше повідомлялося, що існує небезпека відправлення російських диверсантів у Британію для атаки «ключових цілей», аби помститися за підтримку України, тому британські спецслужби перебувають у підвищеному ступені готовності.

Нагадаємо, напередодні уряд Великої Британії звинуватив Росію у використанні «фабрики тролів» для поширення дезінформації про події в Україні, а також про політиків низки країн.