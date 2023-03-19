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Із міста Часів Яр на Донеччині евакуювали всіх дітей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Із міста Часів Яр на Донеччині евакуювали всіх дітей
Часів Яр постійно зазнає руйнівних обстрілів
фото з відкритих джерел

У прифронтовому місті і досі залишаються близько двох тисяч осіб

Із міста Часів Яр Донецької області, що розташований приблизно за десять кілометрів на захід від Бахмута, евакуювали всіх дітей. Про це повідомили у пресслужбі військової адміністрації.

«Немає дітей у Часів Ярі, останні діти були вивезені позавчора. Спільними зусиллями військової адміністрації, поліції, Білі янголи, ми зробили цю роботу. Складно, боляче, але зробили», – розповів голова Часовоярської МВА Сергій Чауc.

До слова, в Часовому Яру та навколишніх населених пунктах раніше жило 16 тис. людей. Наразі там залишилося близько 2 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що українські захисники відремонтували міст на головній дорозі, яка з'єднує село Часів Яр та місто Бахмут. 

Також російські загарбники 27 січня обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень.

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