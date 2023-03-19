Із міста Часів Яр на Донеччині евакуювали всіх дітей
У прифронтовому місті і досі залишаються близько двох тисяч осіб
Із міста Часів Яр Донецької області, що розташований приблизно за десять кілометрів на захід від Бахмута, евакуювали всіх дітей. Про це повідомили у пресслужбі військової адміністрації.
«Немає дітей у Часів Ярі, останні діти були вивезені позавчора. Спільними зусиллями військової адміністрації, поліції, Білі янголи, ми зробили цю роботу. Складно, боляче, але зробили», – розповів голова Часовоярської МВА Сергій Чауc.
До слова, в Часовому Яру та навколишніх населених пунктах раніше жило 16 тис. людей. Наразі там залишилося близько 2 тис. осіб.
Раніше повідомлялося, що українські захисники відремонтували міст на головній дорозі, яка з'єднує село Часів Яр та місто Бахмут.
Також російські загарбники 27 січня обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень.
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