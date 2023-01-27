Росія атакувала Часів Яр: є загиблі та поранені (фото)

Обстріл Часового Яру розпочався близько 9:00 та тривав понад півтори години

Російські загарбники сьогодні, 27 січня, обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За його словами, обстріл Часового Яру розпочався близько 9:00 та тривав понад півтори години. Внаслідок атаки пошкоджені десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автомобілі.

Окрім того, сьогодні були зафіксовані обстріли по Авдіївці, Торецьку, Олександрополю та Богоявленці.

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В Авдіївці окупанти близько 9:00 обстріляли центр міста з артилерії, а кількома годинами пізніше застосували «Гради» з касетними елементами. Інформація щодо постраждалих не було.

Росіяни також обстріляли Неліпівки Торецької тергромади, постраждали будинки та господарські споруди. Обійшлося без жертв.

До того ж, під обстріл з РСЗВ потрапили Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленка, що поблизу Вугледара.

Нагадаємо, триває 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.