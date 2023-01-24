Окупанти обстріляли Часів Яр, є загиблі та поранені (фото)

Рашисти пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок у Часовому Ярі

Російські окупанти завдали ракетного удару по Часів Яру на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, пошкоджено декілька багатоповерхівок. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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«Окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу», – повідомив Павло Кириленко.

Кириленко додав, що внаслідок обстрілу загинула одна людина, та двоє дістали порання.

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Весь мікрорайон міста залишився без світла та опалення.

Як повідомлялося, 23 січня на східному напрямку воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили шість повітряних цілей ворога.









