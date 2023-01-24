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Окупанти обстріляли Часів Яр, є загиблі та поранені (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Часів Яр, є загиблі та поранені (фото)

Рашисти пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок у Часовому Ярі

Російські окупанти завдали ракетного удару по Часів Яру на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, пошкоджено декілька багатоповерхівок. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу», – повідомив Павло Кириленко.

Кириленко додав, що внаслідок обстрілу загинула одна людина, та двоє дістали порання.

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Весь мікрорайон міста залишився без світла та опалення.

Як повідомлялося, 23 січня на східному напрямку воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили шість повітряних цілей ворога



 

 

Теги: окупанти опалення Павло Кириленко

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