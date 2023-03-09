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ЗСУ відновили міст від Бахмута до Часового Яру – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ відновили міст від Бахмута до Часового Яру – ЗМІ
Один із підірваних окупантами мостів у Бахмуті
фото: Вечірній Бахмут

Ремонт мосту може означати відновлення життєво важливої лінії забезпечення для українських військових у Бахмуті

Українські захисники відремонтували міст на головній дорозі, яка з'єднує село Часів Яр та місто Бахмут. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що міст був понівечений артилерією російських військ, що створило велику воронку на дорозі і призвело до неможливості використання дороги. Українські військові були вимушені використовувати поля та грунтові дороги для забезпечення оборони однієї з найгарячіших точок фронту.

«На відео з геолокацією можна побачити тимчасовий міст, який був збудований на місці воронки, та транспортний засіб, який проїжджає по ньому», – пише видання.

Водночас уточнюється, що CNN не має можливості незалежно підтвердити дату зйомки відео, але потенційний ремонт мосту може означати відновлення життєво важливої лінії забезпечення для українських військових у Бахмуті.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута Донецької області може впасти вже у найближчі кілька днів.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російським окупантам не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута Донецької області.

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Теги: військові Бахмут міст

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