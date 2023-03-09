ЗСУ відновили міст від Бахмута до Часового Яру – ЗМІ

Ремонт мосту може означати відновлення життєво важливої лінії забезпечення для українських військових у Бахмуті

Українські захисники відремонтували міст на головній дорозі, яка з'єднує село Часів Яр та місто Бахмут. Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що міст був понівечений артилерією російських військ, що створило велику воронку на дорозі і призвело до неможливості використання дороги. Українські військові були вимушені використовувати поля та грунтові дороги для забезпечення оборони однієї з найгарячіших точок фронту.

«На відео з геолокацією можна побачити тимчасовий міст, який був збудований на місці воронки, та транспортний засіб, який проїжджає по ньому», – пише видання.

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Водночас уточнюється, що CNN не має можливості незалежно підтвердити дату зйомки відео, але потенційний ремонт мосту може означати відновлення життєво важливої лінії забезпечення для українських військових у Бахмуті.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута Донецької області може впасти вже у найближчі кілька днів.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російським окупантам не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута Донецької області.