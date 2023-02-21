Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)

Очільник США їхав до столиці потягом

Президент США Джо Байден у понеділок, 20 лютого, прибув до Києва потягом «Укрзалізниці». Про це повідомила пресслужба компанії.

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«Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One – для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто», – йдеться в повідомленні.

Також знаковими світлинами поділився директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Петровський.

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фото: AP

«Пишаюсь командою, разом з якою можна впевнено вийти на «Mission Accomplished» навіть після найскладніших задач. Українські залізничники вкотре довели, що чіткість, надійність та пунктуальність – наше все», – написав він у своєму Facebook.

фото: Facebook/Oleksandr Pertsovskyi

Нагадаємо, президент США Джо Байден учора, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві.

До слова, це перший візит президента США в Україну після 2008 року, коли Київ відвідав Джордж Буш-молодший.

Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським, разом з президентом України відвідав центр Києва і вшанував пам’ять загиблих українських героїв під час повітряної тривоги в столиці. Крім того, Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні.

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За словами Володимира Зеленського, він провів «змістовні переговори» з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними на полі бою.

Після цього Байден прибув до Перемишля, де зустрінеться з лідером Польщі Анджеєм Дудою.