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Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
фото з відкритих джерел

Очільник США їхав до столиці потягом

Президент США Джо Байден у понеділок, 20 лютого, прибув до Києва потягом «Укрзалізниці». Про це повідомила пресслужба компанії. 

«Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One – для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто», – йдеться в повідомленні. 

Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото) фото 1
фото: Facebook/«Укрзалізниця»

Також знаковими світлинами поділився директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Петровський.

Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото) фото 2
фото: AP

«Пишаюсь командою, разом з якою можна впевнено вийти на «Mission Accomplished» навіть після найскладніших задач.  Українські залізничники вкотре довели, що чіткість, надійність та пунктуальність – наше все», – написав він у своєму Facebook.

Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото) фото 3
фото: Facebook/Oleksandr Pertsovskyi

Нагадаємо, президент США Джо Байден учора, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві.

До слова, це перший візит президента США в Україну після 2008 року, коли Київ відвідав Джордж Буш-молодший. 

Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським, разом з президентом України відвідав центр Києва і вшанував пам’ять загиблих українських героїв під час повітряної тривоги в столиці. Крім того, Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні.

За словами Володимира Зеленського, він провів «змістовні переговори» з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними на полі бою.

Після цього Байден прибув до Перемишля, де зустрінеться з лідером Польщі Анджеєм Дудою.

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