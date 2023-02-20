Байден прибув до польського Перемишля

Президент Джо Байден на південній галявині Білого дому у Вашингтоні, 16 лютого 2023 року

Візит президента США до Польщі пов'язаний із вторгненням Росії в Україну

Президент США Джо Байден після відвідин Києва прибув із візитом до польського Перемишля. Після цього він відправиться літаком до Варшави й там зустрінеться з польським лідером Анджеєм Дудою. Про це повідомляє Польське радіо.

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Зустріч Байдена та Дуди відбудеться у вівторок, 21 лютого. Відзначається, що це вже другий візит американського президента до Польщі. Він також пов'язаний із вторгненням Росії в Україну.

Попередньо, у Байдена та Дуди запланована зустріч тет-а-тет, а після має відбутися прес-конференція.

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Крім цього, у середу, 22 лютого, має відбутись зустріч з лідерами Бухарестської дев'ятки, тобто країн східного флангу НАТО.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві.

До слова, це перший візит президента США в Україну після 2008 року, коли Київ відвідав Джордж Буш-молодший.

Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським, разом з президентом України відвідав центр Києва і вшанував пам’ять загиблих українських героїв під час повітряної тривоги в столиці. Крім того, Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні.

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За словами Володимира Зеленського, він провів «змістовні переговори» з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними на полі бою.