Байден прибув до польського Перемишля
Візит президента США до Польщі пов'язаний із вторгненням Росії в Україну
Президент США Джо Байден після відвідин Києва прибув із візитом до польського Перемишля. Після цього він відправиться літаком до Варшави й там зустрінеться з польським лідером Анджеєм Дудою. Про це повідомляє Польське радіо.
Зустріч Байдена та Дуди відбудеться у вівторок, 21 лютого. Відзначається, що це вже другий візит американського президента до Польщі. Він також пов'язаний із вторгненням Росії в Україну.
Попередньо, у Байдена та Дуди запланована зустріч тет-а-тет, а після має відбутися прес-конференція.
Крім цього, у середу, 22 лютого, має відбутись зустріч з лідерами Бухарестської дев'ятки, тобто країн східного флангу НАТО.
Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві.
До слова, це перший візит президента США в Україну після 2008 року, коли Київ відвідав Джордж Буш-молодший.
Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським, разом з президентом України відвідав центр Києва і вшанував пам’ять загиблих українських героїв під час повітряної тривоги в столиці. Крім того, Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні.
За словами Володимира Зеленського, він провів «змістовні переговори» з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними на полі бою.
Коментарі — 0