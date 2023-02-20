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Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами
Українці жартують про приїзд Байдена до України
фото з відкритих джерел

Кадри Джо Байдена на Михайлівський площі разом із Зеленським та супроводом охорони розлетілися по мережі

Новина про прибуття президента США Джо Байдена в Україну під час війни шокувала багатьох. У зв'язку з такою подією українці, не гаючи часу, створили безліч кумедних мемів.

Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 1

Автор колажу додав до свого витвору колишнього президента України Петра Порошенка й експершу леді Марину Порошенко. Останні на зображенні стоять із кошеликами грибів, поки політики проходять повз.

Українці пожартували й про те, як Байден взагалі доїхав до України.

Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 2
Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 3
Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 4

Байден також встиг пообідати у відомому закладі «Київська перепічка», випити каву в «Аромі», сходити по продукти в АТБ і навіть «затусити» в тачці.

Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 5
Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 6
Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 7
Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 8

Українці пожартували й про Путіна: йому ж, «бідосі», сумно, що до нього в гості приїздить тільки Лукашенко.

Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 9
Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 10

Джо Байден під час візиту в Київ анонсував новий пакет підтримки, проте українці, окрім цього, дуже просять й іншого.

Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 11

Володимир Зеленський також продемонстрував американському колезі всі туристичні місця Києва.

Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 12
Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 13
Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 14
Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 15
Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 16

На кінець українці пожартували, що Джо Байден засмутив Петра Порошенка тим, що не заїхав до нього.

Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами фото 17

Нагадаємо, що президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Візит тривав понад п'ять годин, а потім Байден залишив Київ.

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Теги: Джозеф Байден українці соціальні мережі мем

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