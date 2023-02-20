Візит Байдена до Києва. Соцмережі вибухнули мемами

Українці жартують про приїзд Байдена до України

Кадри Джо Байдена на Михайлівський площі разом із Зеленським та супроводом охорони розлетілися по мережі

Новина про прибуття президента США Джо Байдена в Україну під час війни шокувала багатьох. У зв'язку з такою подією українці, не гаючи часу, створили безліч кумедних мемів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Автор колажу додав до свого витвору колишнього президента України Петра Порошенка й експершу леді Марину Порошенко. Останні на зображенні стоять із кошеликами грибів, поки політики проходять повз.

Українці пожартували й про те, як Байден взагалі доїхав до України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Байден також встиг пообідати у відомому закладі «Київська перепічка», випити каву в «Аромі», сходити по продукти в АТБ і навіть «затусити» в тачці.

Українці пожартували й про Путіна: йому ж, «бідосі», сумно, що до нього в гості приїздить тільки Лукашенко.

Джо Байден під час візиту в Київ анонсував новий пакет підтримки, проте українці, окрім цього, дуже просять й іншого.

Володимир Зеленський також продемонстрував американському колезі всі туристичні місця Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На кінець українці пожартували, що Джо Байден засмутив Петра Порошенка тим, що не заїхав до нього.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Візит тривав понад п'ять годин, а потім Байден залишив Київ.