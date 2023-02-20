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Байден анонсував новий пакет допомоги Україні та подальшу підтримку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден анонсував новий пакет допомоги Україні та подальшу підтримку

Байден: «Я оголошую про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протиброньові системи та радари повітряного спостереження»

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги. Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, що розміщена на сторінці Білого дому.

«Поки світ готується відзначити однорічну річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну і непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України.

Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він був не правий.

Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським і його командою для розширеної дискусії про нашу підтримку України. Я оголошую про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протиброньові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. І я поділюся, що пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися або завалити російську військову машину. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну безпрецедентною військовою, економічною та гуманітарною підтримкою – і ця підтримка триватиме

Я також з нетерпінням чекаю на поїздку до Польщі, щоб зустрітися з Президентом Дудою та лідерами наших союзників зі східного флангу, а також виступити з промовою про те, як Сполучені Штати продовжуватимуть згуртовувати світ для підтримки народу України та основних цінностей прав людини та гідності у Статуті ООН, які об'єднують нас у всьому світі», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував пам'ять Герої Небесної сотні на Михайлівській площі. 

Теги: боєприпаси Україна радари путін санкції

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