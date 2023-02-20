Візит Байдена в Україну: Зеленський зробив гучну заяву

За словами президента, Україну чекає дуже важкий період, але вона досягне «історичних досягнень» за допомогою США

Зеленський: «Ми сподіваємося, що цей 2023 рік стане роком перемоги»

Переговори України та США під час візиту Джо Байдена сьогодні у Київ були дуже плідними, їх результати вже скоро відобразяться на полі бою. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з американським колегою Джо Байденом.

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«Сьогоднішні переговори з Джо Байденом були плідними...Ми сподіваємося, що цей 2023 рік стане роком перемоги», – заявив Зеленський.

За словами президента, Україну чекає дуже важкий період, але вона досягне «історичних досягнень» за допомогою США та решті країн-партнерів.«Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальними...результати обов’язково вплинуть на поле бою», – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, Байден анонсував новий пакет допомоги Україні та подальшу підтримку союзників. «Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським і його командою для розширеної дискусії про нашу підтримку України. Я оголошую про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протиброньові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. І я поділюся, що пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися або завалити російську військову машину», - сказав Байден.