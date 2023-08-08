Як оцінки Заходу щодо контрнаступу впливають на рішення Залужного: відповідь Міноборони

Міноборони наголошує, що медіа та експерти будують свої оцінки та рекомендації на неповній та неточній інформації

Оцінки в медіа та публічні думки аналітиків взагалі не впливають на рішення командування Збройних сил України про ведення війни проти Росії. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Маляр зазначила, що у командуванні військами приділяють дуже серйозну увагу власній аналітиці, яку готують військові структури. Важливою відмінністю цієї аналітики є те, що для її підготовки використовується вся наявна інформація, зокрема, закрита.

Водночас медіа та публічні експерти, західні та українські, неминуче будують свої оцінки та рекомендації на неповній та неточній інформації, яка є у загальному доступі, а це робить їх висновки непридатними для використання військовими.

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«Навіть якщо експерт має дані, як кажуть, «з окопа», це все одно дані, скажімо так, місцевого «тактичного» рівня, і вони не охоплюють всієї картини», – сказала посадовиця.

Водночас, командування ЗСУ для розробки загальної стратегії та конкретних операцій використовує максимально повні дані.

Заступниця міністра вважає добрим те, що війна привертає таку пильну громадську увагу, і вона вдячна всім медіа, які зайняті висвітленням військових дій, проте наголошує, що важливі рішення мають приймати лише професійні військові.

Нагадаємо, триває 531-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.