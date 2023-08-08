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Росія намагалась викрасти дані про систему планування операцій ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія намагалась викрасти дані про систему планування операцій ЗСУ
Для поширення «вірусів» у системі ворог робив основну «ставку» на захоплення українських планшетів на полі бою
фото ілюстративне

Відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці

Служба безпеки України викрила спроби російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Кіберфахівці Служби безпеки заблокували спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних ЗСУ. У результаті комплексних заходів було викрито та блоковано протиправні дії російських хакерів, які намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативна реакція України завадила спецслужбам РФ отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо.

Оборонна кібероперація проводилась у взаємодії зі Збройними силами України.

«З перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція – це кібероборона нашого війська», – зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Зазначається, що відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці.

У результаті розслідування кіберфахівці СБУ встановили, що для поширення «вірусів» у системі ворог робив основну «ставку» на захоплення українських планшетів на полі бою. В подальшому вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему.

Загалом Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи.

Нагадаємо, триває 531-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Теги: СБУ росія війна Україна

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