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ЗСУ успішно відбили ворожі атаки на двох напрямках: дані Генштабу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ успішно відбили ворожі атаки на двох напрямках: дані Генштабу
Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 531-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень на фронті.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Михальчина Слобода, Грем’яч, Хрінівка Чернігівської області; Басівка, Степок, Волфине, Павлівка Сумської області та Уди, Охрімівка, Нескучне, Бочкове, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Дворічна, Западне, Петропавлівка, Подоли, Красне, Куп’янськ Вузловий Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Іванівське, Маркове, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Керамік, Невельське, Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Новокалинове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Констянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Сторожеве, Старомайорське та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів у районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Комишуваха, Щербаки, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Зміївки, Томариного та Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Ольгівка, Садове, Придніпровське, Республіканець, Херсон та Кізомис.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та два розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та дві радіолокаційні станції противника.

Теги: Генштаб ЗСУ фронт

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