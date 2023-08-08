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ЗСУ просунулися на Мелітопольському напрямку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на Мелітопольському напрямку
Українські оборонці наступають на кількох напрямках
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У районі Роботиного тривають наступальні дії

На Мелітопольському напрямку Збройні сили України просунулися на сотні метрів. У районі Роботиного тривають наступальні дії. Про це розповів заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в ефірі телемарафону.

«Наші війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Роботине. Там тривають дії щодо знищення ворога. Також там є просування сотнями метрів на цьому напрямку», – повідомив Кузьмін.

За його словами, українські захисники також наступають і на Бердянському напрямку. Там теж є просування – Сили оборони йдуть вперед і знищують ворога.

Нагадаємо, що українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. На даний момент ЗСУ вийшли на проміжну лінію. 

Попри те, що Збройним силам України вдається розвинути успіхи після прориву першої лінії оборони росіян на окремих ділянках півдня, повідомляється про це дозовано, аби зберегти життя українських захисників.

Зазначимо, що ЗСУ в ході контрнаступу просунулися вперед на кількох напрямках. Українські війська просунулися до 650 метрів у російську оборону.

Теги: війна Мелітополь контрнаступ

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