Як змінюється свідомість рашиста за кілька годин (відео)

Після полону окупант змінив свою думку про дії загарбницької армії

Полонений окупант закликав земляків «не сунутися» в Україну

У мережу потрапило відео, на якому зафіксовано, як буквально за декілька годин змінилося ставлення одного з рашистів до війни в Україні.

На відео спочатку зафіксовано, як окупант гатить по українських захисниках. Але вже за 5 годин після цього він потрапляє в полон.

Перебуваючи у полоні, рашист звертається до інших окупантів із закликом «не сунутися» в Україну. «Мої товариші, дезертируйте, звільняйтеся, не суньтесь сюди, покайтеся…», – сказав полонений.

Раінше повідомлялося, що російська генпрокуратура заблокувала сайт українського державного проєкту «Хочу жить», який допомагає окупантам здатися в полон ЗСУ.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що про умови здачі в полон росіяни можуть дізнаватися через соціальні мережі, а також за допомогою гарячої лінії.