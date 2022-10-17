Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як росіянам здатися в полон? Розвідка роз'яснила нові правила

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як росіянам здатися в полон? Розвідка роз'яснила нові правила
фото з відкритих джерел

Звертатися на гарячу лінію можуть самі військові, а також їхні рідні

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що про умови здачі в полон росіяни можуть дізнаватися через соціальні мережі, а також за допомогою гарячої лінії. Адже сайт українського державного проєкту «Хочу жить», через який російським військовослужбовцям пропонувалося подати заявку на здачу в полон ЗСУ, було заблоковано на території Росії.

«Для російських військових, які хочуть здатися в полон працює цілодобова гаряча лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Дізнатись умови, на яких можна здатись у полон ЗСУ, російські військові можуть у представників українського командування за телефонами +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84, або через телеграм-бот «Хочу жить»», –йдеться у повідомленні розвідки.

Звертатися на гарячу лінію можуть самі військові, а також їхні рідні. Полоненим росіянам гарантується утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Раінше повідомлялося, що російська генпрокуратура заблокувала сайт українського державного проєкту «Хочу жить», який допомагає окупантам здатися в полон ЗСУ. 

Читайте також: Сума росте: за полоненого Гіркіна вже дають $100 тисяч

Теги: Міноборони розвідка полон росіяни військові

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупантка писала в блокноті, що «йде є6...ить ук..р..в»
Перша рашистка-окупантка потрапила в полон (фото, відео) 
13 жовтня, 09:41
ЗСУ взяли у полон сімох окупантів, які воювали у Сирії (відео)
ЗСУ взяли у полон сімох окупантів, які воювали у Сирії (відео)
15 жовтня, 16:55
За взяття Гіркіна в полонактивісти обіцяють винагороду у $50 тисяч
Ставки ростуть. За взяття терориста Гіркіна в полон обіцяють вже $50 тисяч
Вчора, 01:20

Події в Україні

СБУ «розколола» російських карателів, які знищували українців на Харківщині (фото)
СБУ «розколола» російських карателів, які знищували українців на Харківщині (фото)
Червоний Хрест не приїхав на лінію розмежування
Червоний Хрест не приїхав на лінію розмежування
Як росіянам здатися в полон? Розвідка роз'яснила нові правила
Як росіянам здатися в полон? Розвідка роз'яснила нові правила
Ворог перейшов на дешеві засоби атакувальних дій – військовий експерт
Ворог перейшов на дешеві засоби атакувальних дій – військовий експерт
Масована атака дронами-камікадзе провалилася: ЗСУ збили 36 безпілотників із 42 запущених 
Масована атака дронами-камікадзе провалилася: ЗСУ збили 36 безпілотників із 42 запущених 
Урок гідності для кожного. Як українка підняла на вуха посольство Ірану 
Урок гідності для кожного. Як українка підняла на вуха посольство Ірану 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка
60K
У Києві прогриміли потужні вибухи
53K
Соратник Зеленського розказав, від чого страждає Путін
29K
Українські хакери залишили без електроенергії російську область (відео)
27K
17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
20K
Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині, є постраждалі

Новини

За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту