Як росіянам здатися в полон? Розвідка роз'яснила нові правила

Звертатися на гарячу лінію можуть самі військові, а також їхні рідні

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що про умови здачі в полон росіяни можуть дізнаватися через соціальні мережі, а також за допомогою гарячої лінії. Адже сайт українського державного проєкту «Хочу жить», через який російським військовослужбовцям пропонувалося подати заявку на здачу в полон ЗСУ, було заблоковано на території Росії.

«Для російських військових, які хочуть здатися в полон працює цілодобова гаряча лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Дізнатись умови, на яких можна здатись у полон ЗСУ, російські військові можуть у представників українського командування за телефонами +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84, або через телеграм-бот «Хочу жить»», –йдеться у повідомленні розвідки.

Звертатися на гарячу лінію можуть самі військові, а також їхні рідні. Полоненим росіянам гарантується утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Раінше повідомлялося, що російська генпрокуратура заблокувала сайт українського державного проєкту «Хочу жить», який допомагає окупантам здатися в полон ЗСУ.

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