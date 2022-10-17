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Росія заблокувала сайт проєкту «Хочу жить» для військових РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія заблокувала сайт проєкту «Хочу жить» для військових РФ
Росія заблокували проєкт «Хочу жить», щоб рашисти не здавалися в полон
фото ілюстративне

Рішення про блокування було ухвалено Генеральною прокуратурою Російської Федерації

Російська Генпрокуратура заблокувала сайт українського державного проєкту «Хочу жить», який допомагає окупантам здатися в полон ЗСУ. Про це повідомляє громадська організація «Роскомсвобода».

За даними організації, рішення про блокування було ухвалено Генеральною прокуратурою Російської Федерації 11 жовтня. Вже в неділю, 16 жовтня, сайт був заблокований.

«Заблокований проєкт був двічі, і обидва рази – Генпрокуратурою. Перший раз – по «масці», коли обмежується доступ до всіх доменів і піддоменів, другий - просто сайт цілком, але без позначки (*), плюс до цього, домени розрізняються по одній букві», – йдеться в повідомленні.

Проте всі охочі з території РФ можуть зайти на сайт «Хочу жить» за допомогою VPN або користуватися Telegram-каналом і його ботом.

Працюють також цілодобові гарячі лінії +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84, де пояснять всі деталі процедури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії. Серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати. 

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Теги: війна окупанти росія полон

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