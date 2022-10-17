Росія заблокувала сайт проєкту «Хочу жить» для військових РФ
Рішення про блокування було ухвалено Генеральною прокуратурою Російської Федерації
Російська Генпрокуратура заблокувала сайт українського державного проєкту «Хочу жить», який допомагає окупантам здатися в полон ЗСУ. Про це повідомляє громадська організація «Роскомсвобода».
За даними організації, рішення про блокування було ухвалено Генеральною прокуратурою Російської Федерації 11 жовтня. Вже в неділю, 16 жовтня, сайт був заблокований.
«Заблокований проєкт був двічі, і обидва рази – Генпрокуратурою. Перший раз – по «масці», коли обмежується доступ до всіх доменів і піддоменів, другий - просто сайт цілком, але без позначки (*), плюс до цього, домени розрізняються по одній букві», – йдеться в повідомленні.
Проте всі охочі з території РФ можуть зайти на сайт «Хочу жить» за допомогою VPN або користуватися Telegram-каналом і його ботом.
Працюють також цілодобові гарячі лінії +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84, де пояснять всі деталі процедури.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії. Серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати.
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