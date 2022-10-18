Як пройшла зустріч звільнених з полону українок: зворушливе відео
Героїні будуть направлені на лікування та подальшу реабілітацію
17 жовтня в Україні відбувся перший цілковито жіночий обмін полоненими. Додому повернулися 108 українок.
Зустріч жінок була дуже емоційною. Дівчата обіймали рідних зі сльозами радості.
Вдалось звільнити 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерок, 85 – рядових та сержанток, а ще 12 цивільних.
Героїні будуть направлені на медичну діагностику, лікування та подальшу реабілітацію після довгих місяців полону.
Нагадаємо, 11 жовтня Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки.
До слова, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що з російського полону повернулися уже понад 800 осіб.
11 жовтня в Україну повернули тіла 62 полеглих бійців, серед них і загиблі під час російського теракту в колонії в Оленівці.
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