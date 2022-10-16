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Сума росте: за полоненого Гіркіна вже дають $100 тисяч

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сума росте: за полоненого Гіркіна вже дають $100 тисяч
Гіркін під прицілом
фото з відкритих джерел

Високу нагороду пообіцяли розвідники

Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 000 за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон. Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави.

Сума росте: за полоненого Гіркіна вже дають $100 тисяч фото 1

Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий «міністр оборони ДНР». Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.

Також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

ГУР МО наголошує: жоден військовий злочинець не уникне покарання.

Інформацію передавати за номером: +380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal

Нагадаємо, у суботу, 15 жовтня, активіст Сергій Стерненко та фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя оголосили винагороду у розмірі $20 тисяч за взяття в полон колишнього ватажка «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який, ймовірно, відправився на війну в Україну. Проте згодом до них доєдналися ще охочі впіймати Гіркіна і сума збільшилася ще на $30 тисяч.

Раніше повідомлялося, що Гіркін не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати «в один з добровольчих батальйонів».

Як відомо, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін неоднарозово критикував Кремль за провали на війні в Україні. Він прогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки.

Теги: розшук прокуратура полон міністр злочинець Telegram

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