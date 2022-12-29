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Яка ймовірність наступу Росії взимку у Запорізькій області – оцінка ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Яка ймовірність наступу Росії взимку у Запорізькій області – оцінка ISW
Окупанти готуються до оборони
фото з відкритих джерел

Російські війська укріплюють зайняті позиції і не прагнуть проводити наступ на Запоріжжя

Імовірність нового наступу російських військ у Запорізькій області взимку знижується. Окупанти створюють оборону від можливих наступальних операцій ЗСУ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, 28 грудня російські війська, ймовірно, зруйнували міст через річку у Пологах.

Високопоставлений український військовий представник заявив, що немає жодних ознак того, що російські сили в Запорізькій області формують ударні групи, попри деякі ротації та розгортання там.

«Депутат від окупаційних військ Запорізької області Володимир Рогов заявив 27 грудня, що українські війська вестимуть наступ у Запорізькій області, але через негоду наступ не є неминучим», – пишуть експерти.

Нещодавні зусилля російських мінерів та укріплень у Запорізькій області та на узбережжі Дніпра вказують на те, що російські війська не прагнуть проводити там наступ, констатують аналітики.

Нагадаємо, аналітики ISW переконані, що окупанти готуються до рішучого наступу на Луганщині.

Нагадаємо, триває 309 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.

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Теги: наступ Україна росія окупанти Запорізька область війна

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