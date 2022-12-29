Окупанти готуються до рішучого наступу на Луганщині – ISW

Російські повітрянодесантні війська (ВДВ) посилюють операції «Вагнера» навколо Бахмута

Російський наступ на Бахмут досяг кульмінації. Окупанти готуються до рішучого наступу на Луганщині. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Високопосадовці безперешкодно відвідують передові позиції в Бахмуті. Українські сили провели тактичну контратаку, що відкинула російські сили від околиць Бахмута.

Нещодавні бойові кадри підтверджують попередню оцінку ISW про те, що російські сили діють штурмовими групами розміром в одне відділення через бойові втрати.

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На кадрах бою, опублікованих 26 грудня, видно, як український вогонь завдає поразки групам російської піхоти чисельністю від 5 до 10 осіб без підтримки, які намагаються безладно штурмувати Новоселівське на Луганщині.

Ці кадри, хоч і не з Бахмута, узгоджуються з повідомленням високопоставленого українського чиновника про те, що російські сили в районі Бахмута більше не діють як ротні та батальйонні тактичні групи, а натомість діють невеликими групами від 10 до 15 військовослужбовців.

Повідомляється, що російські повітрянодесантні війська (ВДВ) посилюють операції «Вагнера» навколо Бахмута. Сили «ПВК Вагнера» виконують в основному виснажливу роль навколо Бахмута і тому, ймовірно, деградували майже до виснажливого ступеня і потребують підкріплення традиційніших російських елементів.

Високий рівень виснаження сил, відповідальних за наступ на Бахмут, може прискорити досягнення кульмінації, якщо значну кількість регулярних російських військових частин не буде відправлено для підтримки наступу та відстрочення або запобігання його кульмінації.

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Водночас російські сили, схоже, готуються до рішучих дій у Луганській області. Російські сили продовжують накопичувати техніку та сили.

Елементи ВДВ, які, ймовірно, раніше діяли на Херсонщині, схоже, були передислоковані до Луганської області після виведення російських військ із західного берега Херсонської області у листопаді.

На кадрах із соціальних мереж, зроблених наприкінці грудня, все частіше видно, як російська техніка переправляється через Луганську область.

Російські сили використовують термобаричні артилерійські засоби військового округу у Луганській зоні бойових дій, що може свідчити про пріоритетність операцій у цьому районі.

26 грудня українська розвідка повідомила, що російські військові призначили нового командувача Західного військового округу (ЗВО), який командує російськими військами з командного пункту в Богучари Воронезької області. Підрозділи ЗВО є основними силами, що діють у Луганському секторі, і зміна командування може вказувати на спроби підтримати нові рішучі дії у цьому районі.

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Ключові висновки аналітиків ISW:

Кремль продовжує демонструвати, що Росія не має щирого наміру вести переговори з Україною.





Кремль продовжує подавати передачу США систем ППО Patriot як ескалацію американсько-російських відносин, але ISW з високою впевненістю прогнозує, що Росія навмисно прагнутиме ескалації до великого конфлікту з НАТО.





Українські війська продовжували контрнаступальні операції у напрямку Кремінної, де російські війська продовжували контратаки, щоб повернути втрачені позиції.





Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута, Донецька та на заході Донецької області.





Російські війська продовжували оборонні та ротаційні дії у Херсонській та Запорізькій областях.





Кремль затвердив додаткові кошти на розвиток оборонних укріплень та намагається укомплектувати кадри фортифікаційними роботами у прикордонних районах Росії та окупованій Україні.

Нагадаємо, триває 309 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.