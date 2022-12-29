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Повторний наступ на Київ: командувач оборони столиці застеріг РФ і Білорусь

Юрій Лящук
glavcom.ua
Повторний наступ на Київ: командувач оборони столиці застеріг РФ і Білорусь
ЗСУ зібрали потужне угруповання на кордоні з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Павлюк заявив, що росіяни зараз не мають того потенціалу, який можна було б використати проти України

Якщо росіяни разом із білорусами захочуть повторити наступ на Київ, на них чекає «багато несподіванок». Про це заявив командувач угруповання сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю на телемарафоні.

Коментуючи інформацію про загрозу нового наступу на столицю з території Білорусі, Павлюк заявив, що росіяни зараз не мають того потенціалу, який можна було б використати проти України, маючи водночас успіх.

«Є бажання Росії забруднити Білорусь цією війною, це є. Змусити їх йти тим шляхом, де немає дороги назад. Водночас, за нашими спостереженнями, білоруси не хочуть воювати», – сказав Павлюк.

Він наголосив, що білоруський наступальний потенціал міг би становити до 20 000 осіб – це той особовий склад, який «призначений для війни». До них можуть додатись ще близько 10 000 росіян, чого, на думку Павлюка, явно замало для успішного наступу.

«А якщо підуть, то там і залишаться. У нас на тому напрямку зібрано досить потужне угруповання, яке може не тільки зупинити, а й знищити. Дуже багато буде несподіванок, якщо вони вирішать піти [в наступ]», – сказав Павлюк.

Раніше прикордонники розповіли, скільки військових Росія стягнула до кордонів Білорусі.

Також британська розвідка доповіла, що росіяни перекинули в Білорусь частину танкової армії.

Нагадаємо, триває 309 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.

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Теги: Київ наступ Білорусь росія ЗСУ війна

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