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Росія вивезла з Кремінної окупаційне командування – ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вивезла з Кремінної окупаційне командування – ЗСУ
Окупанти тікають з Кремінної
фото з відкритих джерел

Про деокупацію міста поки зарано говорити

Через активний наступ українських військових в напрямку Кремінної, Росія вже вивезла з населеного пункту окупаційне командування. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він одразу зазначив, що поки зарано говорити про деокупацію міста.

«На цьому напрямку триває деякий час потужна робота наших підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськість. Поки що треба запастися терпінням і чекати на офіційні повідомлення», – сказав Череватий.

Нагадаємо, триває 308 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби окупанти завдали два авіаційних та два ракетних удари,  а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється. 

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