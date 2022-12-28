Генштаб: Росіяни масово тікають із Запорізької області

У розшуку перебуває понад 200 осіб

Російські загарбники та найманці масово залишають місця несення служби на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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У розшуку перебуває понад 200 осіб.

«Для розшукових заходів у місто Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії», – йдеться у повідомленні.

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До слова, бійці Збройних сил України захопили у полон групу окупантів біля Кремінної, повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Захисники також опублікували відео.

Крім того, керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті.

Тим часом президент України Володимир Зеленський після виступу у Верховні Раді передав капітану Павлу Чернявському, який командує батареєю Himars, відзнаку від президента США Джозефа Байдена – Command Coin.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.