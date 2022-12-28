Прикордонники розповіли, скільки військових Росія стягнула до кордонів Білорусі

Розвідка, прикордонники, оперативно-розшукові підрозділи моніторять ситуацію на території Білорусі

Росія зібрала в Білорусі певне угруповання своїх військ. Однак цієї кількості недостатньо для наступу на Україну. Угруповання складається з близько 10 200 військовослужбовців. Про це розповів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в ефірі телемарафону.

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Розвідка, прикордонники, оперативно-розшукові підрозділи моніторять ситуацію на території Білорусі. За словами Дейнеко, їм допомагають «негласні помічники». Усі констатують, що «реальних можливостей», аби наступати, ворог не має.

«Те угруповання, яке є у збройних сил Росії в Білорусі – це близько 10 200 військовослужбовців. Воно неспроможне виконати завдання щодо повторного наступу на територію нашої держави», – наголосив глава ДПСУ.

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Раніше британська розвідка доповіла, що росіяни перекинули в Білорусь частину танкової армії.

Нагадаємо, триває 308 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби окупанти завдали два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.