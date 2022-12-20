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Яких полонених Росія міняє найрідше: антирейтинг ГУР

Альона Боженко
glavcom.ua
Яких полонених Росія міняє найрідше: антирейтинг ГУР
Під час обмінів Росія майже не зацікавлена в мобілізованих з окупованих територій
фото ілюстративне

Найбільше РФ зацікавлена в обміні своїх офіцерів

Під час обміну полоненими представники Росії віддають перевагу тільки деяким категоріям військових. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що російський режим за своєю суттю фашистський, тому під час обмінів вони проводять певну градацію.

Антирейтинг очолюють примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій. До них російська сторона проявляє найменше інтересу під час обмінів полоненими. 

«Офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу», – додав Юсов.

Нагадаємо, 14 грудня, Україна звільнила з російського полону ветерана Повітряних сил США Суеді Мурекезі.

Також  у День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повернулося 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Теги: росія Міноборони обмін полоненими Україна

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