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Обмін полоненими. СБУ показала ексклюзивні фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обмін полоненими. СБУ показала ексклюзивні фото
Україна провела обмін полоненими
СБУ

Додому повернулися 50 українських захисників

Сьогодні, 1 грудня, з російського полону повернулися ще 50 українців. Служба безпеки України опублікувала фото звільнених захисників.

«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що життя кожного українця – найвища цінність.

18 фото
На весь екран

Раніше повідомлялося, що підозрюваного у державній зраді президента промислового гіганта «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують російські окупанти.

До слова, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: війна росія окупанти Україна СБУ полон ЗСУ

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