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Обмін полоненими з РФ: Україна звільнила ветерана Повітряних сил США

Юрій Лящук
glavcom.ua
Обмін полоненими з РФ: Україна звільнила ветерана Повітряних сил США
Мурекезі був одним з щонайменше трьох американських ветеранів, заарештованих РФ
фото: t.me/ermaka2022

Мурекезі ще у червні перебував у Херсоні, де його затримали російські окупанти

Сьогодні, 14 грудня, Україна звільнила з російського полону ветерана Повітряних сил США Суеді Мурекезі. Про це заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, пише Axios.

Він підтвердив інформацію про звільнення ветерана ВПС та заявив, що «США вітають цю новину».

Зазначимо, що Мурекезі ще у червні перебував у Херсоні, де його затримали російські окупанти, хибно звинувативши в участі у проукраїнських протестах.

Ветеран уже дав інтерв'ю, в якому він розповів, що після затримання його перевели до в'язниці у Донецьку, де він провів три місяці, перш ніж його звільнили. Але він не мав при собі американського паспорта, тому не міг виїхати звідти.

Як зазначає видання, Мурекезі був одним з щонайменше трьох американських ветеранів, заарештованих Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Двох інших колишніх військовослужбовців, захоплених у полон під час бойових дій разом з українцями в Харківській області у червні, звільнили в результаті обміну полоненими у вересні.

Нагадаємо, у День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повернулося 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Читайте також: Обмін полоненими: 60 українських героїв повернулися додому (відео)
Теги: Україна США росія обмін полоненими

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