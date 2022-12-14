Обмін полоненими з РФ: Україна звільнила ветерана Повітряних сил США

Мурекезі ще у червні перебував у Херсоні, де його затримали російські окупанти

Сьогодні, 14 грудня, Україна звільнила з російського полону ветерана Повітряних сил США Суеді Мурекезі. Про це заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, пише Axios.

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Він підтвердив інформацію про звільнення ветерана ВПС та заявив, що «США вітають цю новину».

Зазначимо, що Мурекезі ще у червні перебував у Херсоні, де його затримали російські окупанти, хибно звинувативши в участі у проукраїнських протестах.

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Ветеран уже дав інтерв'ю, в якому він розповів, що після затримання його перевели до в'язниці у Донецьку, де він провів три місяці, перш ніж його звільнили. Але він не мав при собі американського паспорта, тому не міг виїхати звідти.

Як зазначає видання, Мурекезі був одним з щонайменше трьох американських ветеранів, заарештованих Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Двох інших колишніх військовослужбовців, захоплених у полон під час бойових дій разом з українцями в Харківській області у червні, звільнили в результаті обміну полоненими у вересні.

Нагадаємо, у День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повернулося 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.