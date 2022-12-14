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Україна під час обміну видала Росії священника Московської церкви

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна під час обміну видала Росії священника Московської церкви
Священник в Україні отримав вирок за державну зраду
фото ілюстративне

Священник «допоміг» повернути в Україну незаконно полоненого росіянами американця

У середу, 14 грудня, у рамках обміну полоненими Україна передала Росії священника УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Служитель Московського патріархату «допоміг» повернути в Україну незаконно полоненого росіянами американця.

«Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх Телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, Україна звільнила з російського полону ветерана Повітряних сил США Суеді Мурекезі.

Раніше Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

На території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян. Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

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Теги: війна Україна росія обмін полоненими Російська православна церква в Україні священник

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