Святкування Рош га-Шана. Поліція патрулює Умань з німецькими вівчарками (фото)



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Патрулювання в Умані здійснюється також нарядами кінологів Фото сектору комунікації поліції Черкаської області

Під час свят на хасидів було оформлено сім адміністративних протоколів

Понад 600 українських поліцейських прибули в Умань для забезпечення порядку під час святкування Рош га-Шана. Також в місті знаходяться поліцейські з Ізраїлю. Про це в неділю, 20 вересня, повідомила прес-служба Національної поліції України.

Підкреслюється, що свято пройшло спокійно, особливих порушень виявлено не було. Проте було складено сім адміністративних протоколів – за дрібне хуліганство, невиконання заборони на в’їзд в Україну, незаконний перетин держкордону і порушення правил карантину.

«Зведений україно-ізраїльський загін поліцейських буде нести службу в Умані до завершення святкування Рош га-Шана. Поки порушень громадської безпеки і порядку не зафіксовано», – наголошується в повідомленні.

ЗМІ в свою чергу додають, що патрулювання в Умані здійснюється також нарядами кінологів. «Хасиди побачивши німецьких вівчарок сахаються в сторони», – відзначає одне з видань.

Паралельно повідомляється, що паломники, яким не вдалося прорватися до Умані з території Білорусі і Молдови, почали повертатися до Ізраїлю. У Службі тилу заявили, що їх будуть зустрічати в Бен-Гуріоні і доставляти в «готелі коронавірусу», де їм належить відбувати двотижневий карантин.

Брецлавскі хасиди традиційно відправляються в паломництво в Умань, де розташована могила праведника Нахмана. Цього року паломництво було утруднено через карантин.

Нагадаємо, 19 вересня, СБУ затримала жителя Умані, який закликав вбивати євреїв.

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