Влада Британії запровадить великі штрафи для порушників самоізоляції
Досі порада самоізолюватися була тільки рекомендованою
Уряд Великої Британії планує ввести штрафи від 1 до 10 тисяч фунтів стерлінгів (36 – 363 тисяч грн відповідно) для громадян, які відмовляться від самоізоляції.
Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, пише BBC.
Люди будуть зобов'язані ізолюватися, якщо у них позитивний результат тесту на коронавірус або якщо вони під наглядом після контакту з зараженим.
Нові заходи також включають одноразову виплату підтримки в розмірі 500 фунтів стерлінгів для осіб з низькими доходами і штраф для роботодавців, які карають тих, кому треба самоізолюватися.
Спочатку штрафи будуть починатися з 1 000 фунтів стерлінгів, а потім підвищуватися до 10 000 фунтів стерлінгів при повторенні і найбільш кричущих порушеннях. Досі порада самоізолюватися була тільки рекомендованою.
Оголошуючи про нові правила прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що найкращий спосіб боротися з вірусом – це слідувати правилам.
«Тому ніхто не недооцінює, наскільки це важливо, нові правила означатимуть, що ви зобов'язані зробити це за законом, якщо у вас є вірус або якщо це було запропоновано медиками. Людям, які вирішать ігнорувати правила, загрожують значні штрафи», – заявив Джонсон.
Нагадаємо, напередодні у Британії зафіксували рекордний приріст Covid-19 із травня.
Раніше британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що в країні почалася друга хвиля пандемії коронавірусу Covid-19. При цьому він запевнив, що влада контролює ситуацію.
Раніше у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.
Так, в Іспанії зафіксували європейський антирекорд заражень Covid-19 за добу.
Також 19 вересня у Польщі зафіксували антирекорд заражень Covid-19 за добу.
Нагадаємо, в Україні за добу 17 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228).
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Всього172712
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Хворіють92422
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Одужали76754
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Померли3516
Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.