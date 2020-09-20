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    У світі

    Влада Британії запровадить великі штрафи для порушників самоізоляції

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    У Великій Британії будуть штрафувати на 10 тисяч фунтів за порушення самоізоляції - Влада Британії запровадить великі штрафи для порушників самоізоляції
    У Великій Британії будуть штрафувати на 10 тисяч фунтів за порушення самоізоляції

    Досі порада самоізолюватися була тільки рекомендованою

    Уряд Великої Британії планує ввести штрафи від 1 до 10 тисяч фунтів стерлінгів (36 – 363 тисяч грн відповідно) для громадян, які відмовляться від самоізоляції.

    Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, пише BBC.

    Люди будуть зобов'язані ізолюватися, якщо у них позитивний результат тесту на коронавірус або якщо вони під наглядом після контакту з зараженим.

    Нові заходи також включають одноразову виплату підтримки в розмірі 500 фунтів стерлінгів для осіб з низькими доходами і штраф для роботодавців, які карають тих, кому треба самоізолюватися.

    Спочатку штрафи будуть починатися з 1 000 фунтів стерлінгів, а потім підвищуватися до 10 000 фунтів стерлінгів при повторенні і найбільш кричущих порушеннях. Досі порада самоізолюватися була тільки рекомендованою.

    Оголошуючи про нові правила прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що найкращий спосіб боротися з вірусом – це слідувати правилам.

    «Тому ніхто не недооцінює, наскільки це важливо, нові правила означатимуть, що ви зобов'язані зробити це за законом, якщо у вас є вірус або якщо це було запропоновано медиками. Людям, які вирішать ігнорувати правила, загрожують значні штрафи», – заявив Джонсон.

    Нагадаємо, напередодні у Британії зафіксували рекордний приріст Covid-19 із травня.

    Раніше британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що в країні почалася друга хвиля пандемії коронавірусу Covid-19. При цьому він запевнив, що влада контролює ситуацію.

    Раніше у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

    Так, в Іспанії зафіксували європейський антирекорд заражень Covid-19 за добу.

    Також 19 вересня у Польщі зафіксували антирекорд заражень Covid-19 за добу.

    Нагадаємо, в Україні за добу 17 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      172712
    • Хворіють
      92422
    • Одужали
      76754
    • Померли
      3516

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

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