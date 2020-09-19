СБУ затримала жителя Умані, який закликав вбивати євреїв



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Триває досудове розслідування Фото управління СБУ у Черкаській області

Зловмисник публікував дискримінаційні статті щодо єврейської національності, де принижував честь і гідність її представників

На Черкащині Служба безпеки України встановила інтернет-агітатора, який пропагував розпалювання ворожнечі на національному підґрунті. Про це повідомляють в Управлінні СБУ у Черкаській області.

За даними слідства, мешканець Умані на персональній сторінці в одній із популярних соціальних мереж систематично розміщував деструктивні дописи із закликами до расової ворожнечі та ненависті.

Він публікував дискримінаційні статті щодо єврейської національності, де принижував честь і гідність її представників, та закликав до винищення громадян цієї нації.

За попередніми висновками експертів, опубліковані правопорушником матеріали містять прямі заклики до проведення геноциду, повного або часткового знищення етнічної чи расової групи населення. Крім того, окремі публікації провокують виникнення міжнаціональної ворожнечі.

Під час обшуку за місцем проживання пропагандиста виявлено мобільні пристрої і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах відкритого кримінального провадження ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Триває досудове розслідування.