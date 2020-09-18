  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    «Після нас хоч потоп». Хасиди залишили гори сміття на українсько-білоруському кордоні

    • Розсилка
    Хасиди повернулися додому - «Після нас хоч потоп». Хасиди залишили гори сміття на українсько-білоруському кордоні
    Хасиди повернулися додому

    Очевидці кажуть, що Умань щороку тоне у смітті після святкування єврейського нового року

    Хасиди, які перебували на нейтральній ділянці українсько-білоруського кордону поблизу пункту пропуску «Нові Яриловичі», у п’ятницю, 18 вересня, почали масово повертатися у Білорусь, залишаючи після себе гори сміття.

    Як повідомляють очевидці у Facebook, так щороку виглядала Умань після святкування єврейського нового року.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    «Після нас хоч потоп». Хасиди залишили гори сміття на українсько-білоруському кордоні
    «Після нас хоч потоп». Хасиди залишили гори сміття на українсько-білоруському кордоні
    «Після нас хоч потоп». Хасиди залишили гори сміття на українсько-білоруському кордоні
    «Після нас хоч потоп». Хасиди залишили гори сміття на українсько-білоруському кордоні

    Нагадаємо, з 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордоні перебували понад тисяча паломників.

    На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

    У вівторок, 15 вересня, ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп хасидів до пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.

    Також Молдова не пустила в країну близько 30 хасидів, які прилетіли з Туреччини і мали намір далі потрапити в Україну.

    У ніч на 18 вересня групу хасидів прикордонники виявили і затримали на Закарпатті, а ще одного іноземця прикордонники зупинили на кордоні з Польщею.

    Як повідомлялося, посол Ізраїлю радить хасидам повернутися до Білорусі, а звідти додому.

    прикордонники Білорусь сміття посол хасиди Умань Facebook кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies