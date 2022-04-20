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    Командир 36-ї бригади морської піхоти назвав два варіанти порятунку Маріуполя

    Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його - Командир 36-ї бригади морської піхоти назвав два варіанти порятунку Маріуполя
    Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його
    фото: Reuters

    Один з варіантів – політичне рішення

    Командир миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина назвав два варіанти деблокади Маріуполь. Про це Волина написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Перший – це різка військова операція, яка відбуватиметься прямо зараз з усіма необхідними засобами. Кількісної, оснащеної угрупованням сил, яка в один ривок, різким і глибоким ударом з'єднає нас в нашому районі оборони. Ключовим вважаю перевагу в повітрі і артилерії. Варіант можливий, хоча складний і ризикований», – зазначив комбриг.

    «Другий – політичне рішення. Його бачу цілком реальним за умови ефективної дипломатії. Це створення міжнародного контролю безпеки виходу бойового гарнізону і цивільних осіб, які потрапили в капкан війни», – додав Волина.

    Морпіх ще раз звернувся із закликом до світових лідерів, цивільних і релігійних діячів, дипломатів: «Ще є шанс врятувати Маріуполь! Життя тисяч людей зараз у ваших руках!».

    Нагадаємо, Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль. Російські загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб.

    Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук записав відеозвернення до президентів України та Росії з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна місто окупація #stoprussia
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    Командир 36-ї бригади морської піхоти назвав два варіанти порятунку Маріуполя