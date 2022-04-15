Воюють за Росію ті, хто завинив перед Кадировим: комбат чеченських добровольців

Найближче оточення Рамзана Кадирова в Україні не воює, на війну відправляють ув'язнених і тих, хто особисто завинив перед хазяїном Чечні

Командир батальйону ім. Шейха Мансура каже, що Кадиров не відправляв в Україну людей зі свого оточення

На території України воює від 5 до 10 тисяч кадировців. Про це командир чеченських добровольців Муслім Чеберлоєвський розповів у інтерв’ю «Главкому».

Втім, зазначив Чеберлоєвський, найближче оточення керівника Чечні Рамзана Кадирова, звісно ж, участі у російсько-українській війні не бере. «Вони приїхали, пофоткалися і втекли», – пояснив командир чеченських добровольців.

За словами Мусліма Чеберлоєвського, Кадиров відправив воювати на територію України солдатів-строковиків. Також з Чечні на російсько-українську війну приїхали ті, хто завинив особисто перед Рамзаном Кадировим.

Ще одна група чеченських окупантів – це ув’язнені. Як зазначив Чеберлоєвський, їм «ставлять […] якісь умови й відправляють сюди». Саме через такий неоднорідний набір чеченські підрозділи і буксують на українських фронтах.

Самого ж Рамзана Кадирова командир чеченських добровольців, які воюють на боці України, назвав звичайним зрадником народу Чечні: «Як Янукович, Азаров, Пшонка. Не такого масштабу, звичайно. Ці були при владі, а він був ніким, його просто Путін зробив, поставив на посаду і роздув».

Нагадаємо, комбат чеченського добровольчого підрозділу Муслім Чеберлоєвський упевнений, що армія РФ не зможе змиритися з поразкою. Тому, на його думку, росіяни намагатимуться взяти Київ за будь-яку ціну.

Кадировці ж, які перебувають під Маріуполем, хотіли видати за розвідника ЗСУ безхатька та пияка.

А сам Рамзан Кадиров уже 26 разів заявляв про «негайне взяття Маріуполя».