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    Події в Україні

    У Мелітополі окупанти катуванням довели полоненого до самогубства

    У полоні російських окупантів перебувають 69 мешканців Запорізької області - У Мелітополі окупанти катуванням довели полоненого до самогубства
    У полоні російських окупантів перебувають 69 мешканців Запорізької області

    Окупанти масово викрадають мешканців Запорізької області

    На території Запорізької області зареєстровано 155 фактів викрадення цивільних осіб військами Росії. Наразі 86 заручників уже звільнено, у полоні залишаються ще 69 людей. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    Серед викрадених:

    • 34 представники місцевої влади (звільнено 24),
    • 14 підприємців (звільнено 6),
    • 12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5),
    • три адвокати (звільнено два),
    • два журналісти (звільнені).

    18 квітня окупанти викрали двох поліцейських і рятувальника.

    «Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією речника Запорізької ОВА, військовослужбовця «катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени». Лікарям довелось оперувати бійця під дулами автоматів», - розповіла Денісова.

    Вона зазначила, що такі дії російських бойовиків грубо порушують право на свободу та особисту недоторканість громадян України, гарантоване у статтях 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

    Денісова нагадала, що тортури військовополонених - це порушення статті 3 Женевської конвенції 1949 року про поводження з військовополоненими.

    Омбудсмен звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область Людмила Денісова окупація #stoprussia
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    У Мелітополі окупанти катуванням довели полоненого до самогубства