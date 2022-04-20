У Мелітополі окупанти катуванням довели полоненого до самогубства

Окупанти масово викрадають мешканців Запорізької області

На території Запорізької області зареєстровано 155 фактів викрадення цивільних осіб військами Росії. Наразі 86 заручників уже звільнено, у полоні залишаються ще 69 людей. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Серед викрадених:

34 представники місцевої влади (звільнено 24),

14 підприємців (звільнено 6),

12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5),

три адвокати (звільнено два),

два журналісти (звільнені).

18 квітня окупанти викрали двох поліцейських і рятувальника.

«Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією речника Запорізької ОВА, військовослужбовця «катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени». Лікарям довелось оперувати бійця під дулами автоматів», - розповіла Денісова.

Вона зазначила, що такі дії російських бойовиків грубо порушують право на свободу та особисту недоторканість громадян України, гарантоване у статтях 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

Денісова нагадала, що тортури військовополонених - це порушення статті 3 Женевської конвенції 1949 року про поводження з військовополоненими.

Омбудсмен звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні.