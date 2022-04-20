На Донбасі тривають запеклі бої – Генштаб

За добу знищено дванадцять ворожих танків

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів

Триває 56-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 20 квітня.

Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Проводять інженерне обладнання позицій та спостережних постів.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій не виявлено. Охорона ділянки українсько-російського кордону на зазначеному напрямку здійснюється ворогом у посиленому режимі. Тривають заходи інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах.

Волинський і Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів російською авіацією по об’єктах на території України з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору республіки Білорусь.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.

На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку насалених пунктів Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів «Орлан-10».

Донецький і Таврійський напрямки

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують здійснювати обстріли передових позицій наших військ та пошук слабких місць в обороні по всій лінії зіткнення. Продовжується ведення бойових дій в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман.

Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється.

На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка.

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу «Азовсталь».

Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснює обстріли позицій наших військ. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.

У подальшому російські окупанти продовжить здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Втрати окупантів

З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

Наші перемоги

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

Угрупованням Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було уражено дев’ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилату ракету.