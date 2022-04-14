Комбат чеченських добровольців: кадировці не причетні до звірств російської армії

Кадировці як справжні кавказці не убиватимуть дітей і не знущатимуться із жінок, упевнений командир батальйону чеченських добровольців

Командир батальйону ім. Шейха Мансура впевнений, що кадировці не знущаються з мирних жителів

Вихідці з Кавказу, навіть у російській армії, не будуть убивати цивільне населення. Про це командир чеченських добровольців Муслім Чеберлоєвський розповів у інтерв’ю «Главкому».

Чеберлоєвський заявив, що, на його думку, до знущань над мирними українськими жителями непричетні військові підрозділи із Чечні, так звані кадировці.

«Я не думаю, що кадировці, хоч вони зрадники і вороги, настільки низько впали, щоби вбивати звичайних цивільних людей», – пояснив комбат чеченських добровольців. Він пояснив, що кадировці, хоч і служать путінському режиму, але вони є вихідцями з Кавказу, тож мають певну повагу до мирних людей, до жінок.

Муслім Челобаєвський нагадав, що саме такі звірства, які світ побачив у містах та селах під Києвом, чинили росіяни під час чеченських воєн. «Просто тоді у нас не було інтернету, телефонів, щоби усе це сфотографувати, зафільмувати», – пояснив чеченський доброволець.

На його думку, росіяни таким чином намагаються залякати громадян України, чи, можливо, вони отримують задоволення від самого процесу знущань. «У наших селах цивільних людей вони так само розстрілювали, сміючись кидали гранати в підвали, де були жінки з дітьми», – нагадав Чеберлоєвський.

Разом з тим, командир батальйону ім. Шейха Мансура визнав, що воїнів з «Азову», «Правого сектора», інших патріотів України кадировці будуть жорстоко убивати.

Нагадаємо, комбат чеченського добровольчого підрозділу Муслім Чеберлоєвський упевнений, що армія РФ не зможе змиритися з поразкою. Тому, на його думку, росіяни намагатимуться взяти Київ за будь-яку ціну.

Кадировці ж, які перебувають під Маріуполем, хотіли видати за розвідника ЗСУ безхатька та пияка.

А сам Рамзан Кадиров уже 26 разів заявляв про «негайне взяття Маріуполя».